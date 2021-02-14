Виспатись не означає відпочити: 7 видів відпочинку, необхідних кожному

Ми живемо і думаємо, що відпочили, бо виспались. Але насправді ми втрачаємо інші види відпочинку, які нам вкрай потрібні. Результат – культура високопродуктивних, хронічно втомлених та вигорілих людей.

Ми страждаємо від дефіциту відпочинку, тому що не розуміємо справжньої сили відпочинку. Відпочинок повинен дорівнювати відновленню в семи ключових сферах нашого життя.

До речі Психосоматика: як стрес може спричинити проблеми зі здоров'ям

Фізичний відпочинок

Він може бути пасивним або активним. Пасивний фізичний відпочинок включає сон і дрімоту, тоді як активний означає відновлювальні заходи, такі як йога, розтяжка та масажна терапія.

Розумовий відпочинок

У вас точно є колега, який починає роботу з величезної чашки кави. Він часто дратівливий і забудькуватий, йому важко концентруватися на своїх обов’язках. Коли він лягає вночі спати, то намагається вимкнути свій мозок, оскільки денні розмови заповнюють його думки. І, незважаючи на сон 7 – 8 годин, він все одно прокидається втомленим. У нього дефіцит психічного відпочинку.

Хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно кидати роботу або їхати у відпустку, щоб виправити це. Призначте короткі перерви кожні 2 години впродовж робочого дня. Ви також можете тримати блокнот біля ліжка, щоб записати будь-які настирливі думки, які не дають вам спати.

Сенсорний відпочинок

Яскраве світло, екрани комп’ютерів, фоновий шум і численні розмови – усе це пригнічує наші почуття. Цьому можна протидіяти, заплющивши очі на хвилину посеред дня, або виключити наприкінці дня усю електроніку.



Заплющте очі на кілька хвилин, щоб вони відпочили / Фото transcendentalmeditation

Творчий відпочинок

Цей тип відпочинку особливо важливий для тих, хто повинен вирішувати проблеми або обмірковувати нові ідеї. Творчий відпочинок пробуджує трепет і подив всередині кожного з нас. Дозвольте собі насолодитися красою природи, навіть якщо це місцевий парк або просто подвір’я біля будинку. Це забезпечить вам творчий відпочинок.

Творчий відпочинок – це також насолода мистецтвом. Перетворіть свою робочу зону на місце натхнення: фотографії, які ви любите, витвори мистецтва, які вас надихають. Ви не можете 5 днів на тиждень дивитися на порожнє місце і сподіватися, що будете почуватися пристрасним до будь-чого, а тим більше придумувати нові ідеї.



Прикрасьте своє робоче місце / Фото sikinteriors

Емоційний відпочинок

Серед вас точно є людина, яка ніколи не відмовить вам, коли вам потрібна яка-небудь послуга. Вона не скаже "ні" навіть, якщо насправді не хоче цього робити. Ця людина потребує емоційного відпочинку, бо він додає мужності й дозволяє бути справнім. Людина, яка емоційно відпочила, може відповісти на питання "Як в тебе сьогодні справи?" правдивим "Не дуже".

Соціальний відпочинок

Якщо вам потрібен емоційний відпочинок, можливо, у вас також є дефіцит соціального відпочинку. Це відбувається, коли нам не вдається розрізнити ті стосунки, які нас надихають, від тих відносин, які нас виснажують.

Оточіть себе позитивними людьми, навіть якщо ваші взаємодії відбуваються віртуально.

Читайте також Як підвищити працездатність найманих робітників: поради власникам бізнесу

Духовний відпочинок

Він полягає у здатності виходити за межі фізичного та психічного, аби відчути глибоке почуття приналежності, любові та прийняття.

Займіться чимось таким, що перевищує вас самих. Додайте молитви, медитації чи долучіться до громадських робіт.



Молитва дає духовний відпочинок / Фото meinbezirk