Правильний ракурс: 7 перевірених способів виглядати на фотографіях вищим

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Як краще фотографуватися з низьким зростом? Який ракурс підібрати, аби зробити вдале фото? Який одяг найкраще пасує для низького росту? Ділимося з вами деякими порадами, які допоможуть вам зробити вдалі та ефектні знімки.
Звісно будь-який зріст чудовий і різні зовнішності – прекрасні, це лише поради для створення вдалого кадру.
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Нахиляючи телефон, ви зможете отримати ідеальний кут для того, щоб зробити себе вищим. Крім того, ваші фотографії будуть виглядати більш художніми. Після цього ви ніколи не захочете повертатися до старих та нудних кадрів.
Нахиліть телефон, щоб знімок був більш "смачнішим" / Фото pexels
Фотографії під час ходьби зроблять ваші ноги довшими. Отже, робіть великі кроки, щоб виглядати природно високим.
Фотографії під час ходьби зроблять ваші ноги довшими / Фото pexels
Зайвий простір на ваших фотографіях може зробити вас візуально нижчим. Спробуйте обмежити розмір кадру, звісно, якщо ви не хочете захопити щось красиве на своєму фоні.
Заповніть увесь кадр / Фото pexels
Якщо на груповій фотографії поруч з вами стоїть хтось вищий за вас, це не надто добре для вас. В такому випадку вам слід сісти.
На груповій фотографії присядьте / Фото pexels
Ваші ноги виглядатимуть подовженими, якщо ви вдягнете взуття на підборах. Вони ефектно дивитимуться як з сукнями, так і зі спідницями. Ви можете навіть бути у взутті із загостреними носками, якщо вам не зручно носити підбори.
Підбори візуально видовжують ноги / Фото pexels
Під час фотографування низька позиція зйомки може зробити вас вищим. Для цього присядьте і клацніть.
Фотографії з нижнього ракурсу завжди ефектні / Фото pexels
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Вибирайте таку комбінацію одягу, завдяки якій ви будете здаватися вищим на фото.
Вдягайте "правильний" одяг / Фото pexels
Звісно, все залежить від типу вашої фігури, тому це дуже узагальнені поради.