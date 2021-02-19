Правильний ракурс: 7 перевірених способів виглядати на фотографіях вищим

Як краще фотографуватися з низьким зростом? Який ракурс підібрати, аби зробити вдале фото? Який одяг найкраще пасує для низького росту? Ділимося з вами деякими порадами, які допоможуть вам зробити вдалі та ефектні знімки.

Звісно будь-який зріст чудовий і різні зовнішності – прекрасні, це лише поради для створення вдалого кадру.

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Нахиліть телефон назад

Нахиляючи телефон, ви зможете отримати ідеальний кут для того, щоб зробити себе вищим. Крім того, ваші фотографії будуть виглядати більш художніми. Після цього ви ніколи не захочете повертатися до старих та нудних кадрів.



Нахиліть телефон, щоб знімок був більш "смачнішим" / Фото pexels

Фотографії під час ходьби

Фотографії під час ходьби зроблять ваші ноги довшими. Отже, робіть великі кроки, щоб виглядати природно високим.



Фотографії під час ходьби зроблять ваші ноги довшими / Фото pexels

Заповніть увесь кадр

Зайвий простір на ваших фотографіях може зробити вас візуально нижчим. Спробуйте обмежити розмір кадру, звісно, якщо ви не хочете захопити щось красиве на своєму фоні.



Заповніть увесь кадр / Фото pexels

На груповій фотографії присядьте

Якщо на груповій фотографії поруч з вами стоїть хтось вищий за вас, це не надто добре для вас. В такому випадку вам слід сісти.



На груповій фотографії присядьте / Фото pexels

Вдягніть підбори

Ваші ноги виглядатимуть подовженими, якщо ви вдягнете взуття на підборах. Вони ефектно дивитимуться як з сукнями, так і зі спідницями. Ви можете навіть бути у взутті із загостреними носками, якщо вам не зручно носити підбори.



Підбори візуально видовжують ноги / Фото pexels

Фотографуйте знизу

Під час фотографування низька позиція зйомки може зробити вас вищим. Для цього присядьте і клацніть.



Фотографії з нижнього ракурсу завжди ефектні / Фото pexels

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Одягайтеся правильно

Вибирайте таку комбінацію одягу, завдяки якій ви будете здаватися вищим на фото.



Вдягайте "правильний" одяг / Фото pexels

Який одяг може пасувати для низького росту

Вдягніть топ з v-подібним вирізом. Він зосередить увагу на вашому обличчі, видовжуючи шию.

Ваші ноги виглядатимуть довшими, якщо на вас будуть штани з високою талією.

В жодному випадку не вдягайте одяг з горизонтальними смужками, він може зробити вас нижчим. Натомість вертикальні смуги видовжать ваш образ.

Вдягніть приталений одяг, він підлестить ваш низький зріст.

Одягайтеся в один тон, при чому низ повинен бути трохи темнішим за верх. Це зробить ваш образ елегантним і водночас подовжить ваше тіло.

Звісно, все залежить від типу вашої фігури, тому це дуже узагальнені поради.